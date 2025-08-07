У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу: у Повітряних силах назвали причину

Удар РФ по Україні 7 серпня

В ніч на 7 серпня Росія випустила по Україні 112 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 89 ворожих дронів.

Проте, як зазначили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків - на трьох локаціях.

Зокрема, сьогодні вночі російські окупанти атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Так, вибухи лунали у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.

Вже зранку, 7 серпня, вибух пролунав у Миколаєві. Незадовго до цього в області оголосили повітряну тривогу. В результаті обстрілу частина міста залишилась без світла та води.