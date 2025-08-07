Нічний обстріл Дніпра: низка будинків без води та світла, пошкоджено навчальний заклад

Російські війська сьогодні вночі, 7 серпня, атакували Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу частина міста залишилась без світла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Дніпра Бориса Філатова та Telegram ДСНС.

"Внаслідок чергового обстрілу Дніпра по місту пошкоджено загалом 13 багатоповерхівок. У людей в оселях потрощило понад 300 вікон. В одному з районів після ворожої атаки низка будинків залишилися без води та світла. Над відновленням працюють профільні служби", - зазначив Філатов.

Мер міста також підкреслив, що також зафіксовані збитки у приватному секторі. Також вибухами пошкоджено один із навчальних закладів.

За даними ДСНС, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки травмовано трьох мирних жителів. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, знищено адміністративну будівлю, руйнувань зазнало й транспортне підприємство.