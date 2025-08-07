RU

Дональд Трамп Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Воздушных силах назвали причину

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве, а также ряде северных, центральных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия утром 7 августа запустила по Украине дроны. Пуски были с нескольких направлений.

В 13:28 тревогу отменили. Воздушная тревога из-за угрозы баллистики продолжалась 14 минут.

 

Удар РФ по Украине 7 августа

В ночь на 7 августа Россия выпустила по Украине 112 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 89 вражеских дронов.

Однако, как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков - на трех локациях.

В частности, сегодня ночью российские оккупанты атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге.

В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.

Уже утром, 7 августа, взрыв прогремел в Николаеве. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу. В результате обстрела часть города осталась без света и воды.

