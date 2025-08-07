Є влучання: чим Росія атакувала Україну вночі та як відпрацювала ППО

Фото: росіяни випустили по Україні 112 дронів за ніч (Getty Images)

Сьогодні вночі, 7 серпня, Росія випустила по Україні 112 дронів. Повітряні сили знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано понад 20 влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, починаючи з вечора 6 червня противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Запуски здійснювалися з території РФ (Курськ, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованого Криму (Чауда, Гвардійське). До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи боротьби з безпілотниками. За попередніми даними станом на 09:00, силами ППО було знищено або подавлено 89 ворожих дронів, зокрема Shahed, у північних, східних та центральних регіонах країни. "Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні.