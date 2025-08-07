РФ вдарила дронами по Дніпру: в місті спалахнули пожежі та є постраждалі

Минулої ночі російські загарбники атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За даними Лисака, вночі сили ППО збили в області 33 ворожих дрони.

"Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - повідомив він.

Голова ОВА також додав, що через удари виникло декілька пожеж.

Зокрема, горіли адмінбудівля та знищені 12 машин, ще 17 - пошкоджені.

Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя - знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.

Атаки по районах

Лисак повідомив, що у Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі - будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі - модульний будинок.

У Синельниківському районі внаслідок обстрілу загорілися дах ліцею і суха трава. Пошкоджені приватна оселя та легковик.

По Нікопольському району ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

"До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека", - підсумував Лисак.

Олександр Вілкул повідомив про близько 10 нічних ударів "Шахедами" по області.

"Виникло кілька пожеж. Пошкоджено модульний будинок. На місце були направлені всі оперативні служби. До 5 ранку пожежі були ліквідовані. Без втрат і постраждалих", - зазначив він.

Вілкул додав, що у Криворізькому районі ворог атакував дронами Карпівську громаду. Пошкоджено будівлю, що не експлуатується. Без втрат.