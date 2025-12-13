У Києві та областях знову тривога через ракетну атаку: де загроза ударів

Удар РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре здійснив комбіновану атаку по Україні. Для удару противник застосовував дрони та ракети різних типів.

Зокрема, з настанням нової доби, 13 грудня, росіяни намагалися атакувати Одесу дронами. У цьому місті, а також у Дніпрі, було чутно вибухи.

Ще пізніше, після першої години ночі, ворог запустив крилаті ракети "Калібр", балістику і аеробалістичні ракети "Кинжал" з літаків МіГ-31К. Вибухи було чутно в Миколаєві та Кривому Розі, але основною ціллю знову стала Одеса і область.

Вранці ворог повторно намагався атакувати Одесу і Миколаїв дронами. В обох містах було гучно.

На даний момент відомо, що після нічної атаки в Одесі виникли перебої з світлом і водою. Крім того, в мережі писали про частковий блекаут в Херсонській і Миколаївській областях.

