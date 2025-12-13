У Києві та областях знову тривога через ракетну атаку: де загроза ударів

У суботу зранку, 13 грудня, у Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна атака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.
"Загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо прямувати до укриттів", - йдеться у повідомленні КМВА о 06:42.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що зафіксували швидкісну ціль на Сумщині, після чого вона летіла вже над Полтавською областю.
Моніторингові канали стверджують, що росіяни запустили крилаті ракети "Іскандер-К".
Оновлено о 07:10
Ворог продовжує атакувати Україну ракетами. Судячи з фіксації Повітряних сил, під ударом знову буде Одеська область.
Оновлено 07:19
У Миколаєві в цю хвилину пролунали вибухи. Перед цим військові інформували, що ракети летять саме на це місто.
Тим часом у Києві оголосили відбій тривоги.
Станом на 06:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре здійснив комбіновану атаку по Україні. Для удару противник застосовував дрони та ракети різних типів.
Зокрема, з настанням нової доби, 13 грудня, росіяни намагалися атакувати Одесу дронами. У цьому місті, а також у Дніпрі, було чутно вибухи.
Ще пізніше, після першої години ночі, ворог запустив крилаті ракети "Калібр", балістику і аеробалістичні ракети "Кинжал" з літаків МіГ-31К. Вибухи було чутно в Миколаєві та Кривому Розі, але основною ціллю знову стала Одеса і область.
Вранці ворог повторно намагався атакувати Одесу і Миколаїв дронами. В обох містах було гучно.
На даний момент відомо, що після нічної атаки в Одесі виникли перебої з світлом і водою. Крім того, в мережі писали про частковий блекаут в Херсонській і Миколаївській областях.
Детальніше про нічну атаку на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.