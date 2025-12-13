ua en ru
В Одесі після атаки РФ виникли перебої зі світлом і водою

Субота 13 грудня 2025 02:16
Фото: в Одесі наразі проблеми з водою і світлом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч проти проти 13 грудня атакували Одесу балістикою і крилатими ракетами. Обстріл вже має певні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Зокрема, наразі відомо, що через ворожу атаку мешканці міста зіткнулися з перебоями світла та відсутністю води.

Тим часом у ДТЕК інформують, що у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів зникло світло через локальну аварію у мережі.

В Одесі після атаки РФ виникли перебої зі світлом і водою

Окрім того, у мережі пишуть, що у Кривому Розі зафіксовано стрибки напруги до 160В, а у Херсонській та Миколаївській областях частковий блекаут.

Обстріл Одеси та Миколаєва

Нагадаємо, в ніч на 13 грудня моніторингові канали поінформували, що росіяни запустили з Чорного моря крилаті ракети типу "Калібр".

Пізніше інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ та стадо відомо, що ворожі цілі летять в напрямку Одеси та Миколаєва. В обох містах на тлі атаки пролунали вибухи. Окрім того, ворог запускав в напрямку Одеси та області балістику.

Також варто зазначити, що у п'ятницю, 13 грудня, росіяни двічі за день атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Під час першої атаки було пошкоджено паром під прапором Туреччини і виникла пожежа на одному з суден, під час другої - теж сталася пожежа та було пошкоджено об'єкт портової інфраструктури.

