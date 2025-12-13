РФ продовжує тероризувати Одесу та Миколаїв: у містах зранку пролунали вибухи
Російські окупанти зранку, 13 грудня, знову атакуют Одессу та Миколаїв. На цей раз у містах було чути вибухи на тлі атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"В Одесі знову чути вибухи, передають наші кореспонденти", - йшлося у повідомленні о 05:42.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку міста з північного сходу летять дрони. У зв'язку з цим військові закликали одеситів залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Через деякий час вибух було чути ще й у Миколаєві.
"Знову чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів для міста", - написав мер о 05:59.
За півгодини до вибуху Повітряні сили теж інформували, що на місто летять дрони.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у а Одеській, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріл Одеси
Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 грудня, російські окупанти масово атакували Одесу та область дронами і ракетами.
Місто протягом декількох годин піддавалося атакам. Спочатку ворог запустив дрони, а потім крилаті ракети «Калібр», балістику і, судячи з усього, аеробалістичні ракети «Кинжал».
На даний момент інформації про наслідки немає. Відомо тільки те, що після атаки в місті виникли перебої з світлом і водою.
Також була інформація, що з блекаутами частково зіткнулися Херсонська і Миколаївська області.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.