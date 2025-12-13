В Киеве и областях снова тревога из-за ракетной атаки: где угроза ударов

Удар РФ по Украине

Напомним, что этой ночью враг в очередной раз совершил комбинированную атаку по Украине. Для удара противник применял дроны и ракеты различных типов.

В частности, с наступлением новых суток, 13 декабря, россияне пытались атаковать Одессу дронами. В этом городе, а также в Днепре, были слышны взрывы.

Еще позже, после часа ночи, враг запустил крылатые ракеты "Калибр", баллистику и аэробаллистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Взрывы были слышны в Николаеве и Кривом Роге, но основной целью снова стала Одесса и область.

Утром враг повторно пытался атаковать Одессу и Николаев дронами. В обоих городах было шумно.

На данный момент известно, что после ночной атаки в Одессе возникли перебои со светом и водой. Кроме того, в сети писали о частичном блэкауте в Херсонской и Николаевской областях.

