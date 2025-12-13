У Києві та областях знову тривога через ракетну атаку: де загроза ударів

У суботу зранку, 13 грудня, у Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна атака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 06:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

У Миколаєві в цю хвилину пролунали вибухи. Перед цим військові інформували, що ракети летять саме на це місто.

Ворог продовжує атакувати Україну ракетами. Судячи з фіксації Повітряних сил, під ударом знову буде Одеська область.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що зафіксували швидкісну ціль на Сумщині, після чого вона летіла вже над Полтавською областю.

Удар РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре здійснив комбіновану атаку по Україні. Для удару противник застосовував дрони та ракети різних типів.

Зокрема, з настанням нової доби, 13 грудня, росіяни намагалися атакувати Одесу дронами. У цьому місті, а також у Дніпрі, було чутно вибухи.

Ще пізніше, після першої години ночі, ворог запустив крилаті ракети "Калібр", балістику і аеробалістичні ракети "Кинжал" з літаків МіГ-31К. Вибухи було чутно в Миколаєві та Кривому Розі, але основною ціллю знову стала Одеса і область.

Вранці ворог повторно намагався атакувати Одесу і Миколаїв дронами. В обох містах було гучно.

На даний момент відомо, що після нічної атаки в Одесі виникли перебої з світлом і водою. Крім того, в мережі писали про частковий блекаут в Херсонській і Миколаївській областях.

Детальніше про нічну атаку на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.