У Києві та областях знову тривога через ракетну атаку: де загроза ударів

Субота 13 грудня 2025 06:47
Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу зранку, 13 грудня, у Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна атака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо прямувати до укриттів", - йдеться у повідомленні КМВА о 06:42.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що зафіксували швидкісну ціль на Сумщині, після чого вона летіла вже над Полтавською областю.

Моніторингові канали стверджують, що росіяни запустили крилаті ракети "Іскандер-К".

У Києві та областях знову тривога через ракетну атаку: де загроза ударів

Оновлено о 07:10

Ворог продовжує атакувати Україну ракетами. Судячи з фіксації Повітряних сил, під ударом знову буде Одеська область.

У Києві та областях знову тривога через ракетну атаку: де загроза ударів

Оновлено 07:19

У Миколаєві в цю хвилину пролунали вибухи. Перед цим військові інформували, що ракети летять саме на це місто.

Тим часом у Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

У Києві та областях знову тривога через ракетну атаку: де загроза ударів

Удар РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре здійснив комбіновану атаку по Україні. Для удару противник застосовував дрони та ракети різних типів.

Зокрема, з настанням нової доби, 13 грудня, росіяни намагалися атакувати Одесу дронами. У цьому місті, а також у Дніпрі, було чутно вибухи.

Ще пізніше, після першої години ночі, ворог запустив крилаті ракети "Калібр", балістику і аеробалістичні ракети "Кинжал" з літаків МіГ-31К. Вибухи було чутно в Миколаєві та Кривому Розі, але основною ціллю знову стала Одеса і область.

Вранці ворог повторно намагався атакувати Одесу і Миколаїв дронами. В обох містах було гучно.

На даний момент відомо, що після нічної атаки в Одесі виникли перебої з світлом і водою. Крім того, в мережі писали про частковий блекаут в Херсонській і Миколаївській областях.

Детальніше про нічну атаку на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

