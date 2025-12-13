В Киеве и областях снова тревога из-за ракетной атаки: где угроза ударов

В субботу утром, 13 декабря, в Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала ракетная атака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 06:47 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Враг продолжает атаковать Украину ракетами. Судя по фиксации Воздушных сил, под ударом снова будет Одесская область.

В то же время в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что зафиксировали скоростную цель на Сумщине, после чего она летела уже над Полтавской областью.

"Угроза применения врагом ракетного вооружения. Просим направляться в укрытия", - говорится в сообщении КГВА в 06:42.

Удар РФ по Украине

Напомним, что этой ночью враг в очередной раз совершил комбинированную атаку по Украине. Для удара противник применял дроны и ракеты различных типов.

В частности, с наступлением новых суток, 13 декабря, россияне пытались атаковать Одессу дронами. В этом городе, а также в Днепре, были слышны взрывы.

Еще позже, после часа ночи, враг запустил крылатые ракеты "Калибр", баллистику и аэробаллистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Взрывы были слышны в Николаеве и Кривом Роге, но основной целью снова стала Одесса и область.

Утром враг повторно пытался атаковать Одессу и Николаев дронами. В обоих городах было шумно.

На данный момент известно, что после ночной атаки в Одессе возникли перебои со светом и водой. Кроме того, в сети писали о частичном блэкауте в Херсонской и Николаевской областях.

Подробнее о ночной атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.