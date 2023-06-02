У Києві та області вимикалися лінії електропередачі через нічний обстріл

Повідомляється, що через нічний обстріл столиці та Київської області виникли пошкодження та технологічні порушення.

Окрім того, в Донецькій області через ворожі обстріли було знеструмлено вісім населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії - пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта.

Тим часом у Харківській області через атаки без електроенергії залишились понад 13 тисяч споживачів.

До того ж через попередні обстріли також залишається без електрики частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.

Нічна атака по Києву

Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Київ та область. У столиці уламки впали у Подільському районі. Загалом загарбники випустили по Україні 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, проте їх усі знищили сили ППО.

Окрім того, через обстріл Київської області постраждала 11-річна дитина та 68-річний чоловік. Також було пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мешканців.

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