Сили ППО збили усі 15 крилатих ракет та 21 "Шахед" під час нічної атаки, - Залужний

Сили ППО збили усі 15 крилатих ракет та 21 дрон "Шахед", які окупанти випустили по території України під час нічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного .

Він повідомив, що близько 23:00 у ніч на 2 червня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Безпілотники заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.

Пізніше, близько 03:00, в повітряному просторі України вже були крилаті ракети Х-101/Х-555. Їх загарбники випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Каспію. Вони заходили з північного напрямку, атакуючи столицю, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону.

Проте сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони знищили усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон.

Нічна атака по Україні

Сьогодні вночі російські окупанти вкотре атакували Київ та область. У столиці уламки впали у Подільському районі, там загорілася трава.

У прокуратурі повідомили, що через обстріл Київської області постраждала 11-річна дитина та 68-річний чоловік. Також було пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мешканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.