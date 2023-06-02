Нічна атака на Київ: що відомо про наслідки ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та КМВА .

Зазначається, що в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків.

Також, за інформацією мера Києва, після повітряної тривоги у Дарницькому районі на проїжджій частині виявили тліючі уламки ракети.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що інформація щодо уламків не підтвердилася.

Ракетний удар по Києву

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом силами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу.

Повідомляється, що пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Також, синхронно з ракетами столицю атакували й БпЛА.