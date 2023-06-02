В Киеве и области отключались линии электропередачи из-за ночного обстрела

Сообщается, что из-за ночных обстрелов столицы и Киевской области возникли повреждения и технологические нарушения.

Кроме того, в Донецкой области из-за вражеских обстрелов было обесточено восемь населенных пунктов. Под удар попал и объект генерации электроэнергии - повреждена теплосеть. Также без питания осталась шахта.

Тем временем в Харьковской области из-за атак без электроэнергии остались более 13 тысяч потребителей.

К тому же из-за предыдущих обстрелов также остается без электричества часть потребителей в Сумской, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

Ночная атака по Киеву

Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Киев и область. В столице обломки упали в Подольском районе. В общей сложности захватчики выпустили по Украине 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, однако их все уничтожили силы ПВО.

Кроме того, из-за обстрела Киевской области пострадал 11-летний ребенок и 68-летний мужчина. Также были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили жителей.

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