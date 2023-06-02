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У Київській області через нічну атаку є травмовані, серед них дитина

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Київ, П'ятниця 02 червня 2023 09:00
У Київській області через нічну атаку є травмовані, серед них дитина Фото: у Київській області двоє осіб травмовано через нічну атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області через сьогоднішню нічну атаку є постраждалі. Серед них дитина та пенсіонер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, через нічну атаку ушкодження отримала 11-річна дитина та чоловік 68 років. Його госпіталізували до лікарні та прооперували.

У Київській ОВА повідомили, що через падіння уламків збитих ракет та дронів пошкоджено 5 приватних будинків, у двох виникли пожежі. Також пошкоджено декілька автівок та вибиті вікна в одному з офісних приміщень.

Наразі фахівці усувають наслідки нічної атаки на Київ, а правоохоронці фіксують пошкодження.

Фото: у Київській області двоє осіб травмовано через нічну атаку (t.me/pgo_gov_ua)

Нічна атака на Київ

Цієї ночі Росія знову атакувала Київ, цього разу ворог випустив ракети та дрони. Сили ППО збили всі ворожі цілі: 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе.

Окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Ймовірно, це були крилаті ракети типу Х-101/555.

Уламки впали у Подільському районі, там загорілася трава. У Дарницькому районі на проїжджій частині виявили тліючі уламки ракети.

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