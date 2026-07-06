У Києві та області оголосили штормове попередження
У Києві та області протягом найближчої години очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вже оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укргідрометцентру та допис КМДА.
Сильний вітер у регіоні протримається до кінця доби, 6 липня.
За словами фахівців, у цей період вкрай важливо:
- щільно зачиняти вікна;
- забрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- не перебувавти поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
- не паркувати поруч із згаданими об'єктами автотранспорт.
У КМДА закликали: якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" - 0442724018.
У разі, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, потрібно звернутися до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
Якщо ви або інші люди травмувалися - невідкладно телефонуйте 103.
"При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР)", - додали в КМДА.
Наразі оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Це означає, що негода може спровокувати ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.
6 липня в Києві та області значно посилиться вітер (інфографіка РБК-Україна)
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