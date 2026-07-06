ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві та області оголосили штормове попередження

15:37 06.07.2026 Пн
2 хв
Негода протримається аж до кінця доби
aimg Юлія Капітонова
У Києві та області оголосили штормове попередження Фото: Є ризик падіння дерев у регіоні (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

У Києві та області протягом найближчої години очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вже оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укргідрометцентру та допис КМДА.

Сильний вітер у регіоні протримається до кінця доби, 6 липня.

За словами фахівців, у цей період вкрай важливо:

  • щільно зачиняти вікна;
  • забрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • не перебувавти поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
  • не паркувати поруч із згаданими об'єктами автотранспорт.

У КМДА закликали: якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" - 0442724018.

У разі, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, потрібно звернутися до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

Якщо ви або інші люди травмувалися - невідкладно телефонуйте 103.

"При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР)", - додали в КМДА.

Наразі оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Це означає, що негода може спровокувати ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.

У Києві та області оголосили штормове попередження

6 липня в Києві та області значно посилиться вітер (інфографіка РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна пояснювало, що сталося з якістю повітря у Вишневому.

Окрім того, ми публікували прогноз погоди на тиждень в Україні.

Також нещодавно синоптики назвали день кардинальних погодних змін в країні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Київська область Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Українські дрони вперше атакували Омський НПЗ - найбільший у Росії (яскраві кадри)
Українські дрони вперше атакували Омський НПЗ - найбільший у Росії (яскраві кадри)
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України