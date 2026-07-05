На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти)
Наступний тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 6 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +18 до +23 градусів;
- у східних областях - від +19 до +26 градусів;
- у центральних областях - від +20 до +26 градусів;
- у південних областях - від +23 до +28 градусів;
- у західних областях - від +19 до +25 градусів.
У вівторок, 7 липня, дощі очікуються у західних та частині центральних областей.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +21 до +25 градусів;
- у східних областях - від +23 до +28 градусів;
- у центральних областях - від +22 до +27 градусів;
- у південних областях - від +23 до +29 градусів;
- у західних областях - від +17 до +27 градусів.
У середу, 8 липня, дощі очікуються майже по всій країні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +21 до +25 градусів;
- у східних областях - від +21 до +31 градусів;
- у центральних областях - від +19 до +27 градусів;
- у південних областях - від +23 до +25 градусів;
- у західних областях - від +18 до +24 градусів.
У четвер, 9 липня, в Україні знову дощитиме.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +20 до +22 градусів;
- у східних областях - від +16 до +30 градусів;
- у центральних областях - від +18 до +23 градусів;
- у південних областях - від +20 до +24 градусів;
- у західних областях - від +15 до +22 градусів.
У п'ятницю, 10 липня, знову майже по всій Україні пройдуть невеликі дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +19 до +22 градусів;
- у східних областях - від +18 до +26 градусів;
- у центральних областях - від +16 до +22 градусів;
- у південних областях - від +22 до +24 градусів;
- у західних областях - від +19 до +24 градусів.
Нагадаємо, спека в Україні поступово йде на спад. Синоптики назвали день кардинальних змін погоди та до чого готуватися.