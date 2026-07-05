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На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти)

18:30 05.07.2026 Нд
2 хв
На яку погоду чекати найближчі 5 днів?
aimg Тетяна Степанова
На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Наступний тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 6 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +18 до +23 градусів;
  • у східних областях - від +19 до +26 градусів;
  • у центральних областях - від +20 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +23 до +28 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +25 градусів.

На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти)

У вівторок, 7 липня, дощі очікуються у західних та частині центральних областей.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +21 до +25 градусів;
  • у східних областях - від +23 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +22 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +23 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +17 до +27 градусів.

На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти)

У середу, 8 липня, дощі очікуються майже по всій країні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +21 до +25 градусів;
  • у східних областях - від +21 до +31 градусів;
  • у центральних областях - від +19 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +23 до +25 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +24 градусів.

На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти)

У четвер, 9 липня, в Україні знову дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у східних областях - від +16 до +30 градусів;
  • у центральних областях - від +18 до +23 градусів;
  • у південних областях - від +20 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +15 до +22 градусів.

На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти)

У п'ятницю, 10 липня, знову майже по всій Україні пройдуть невеликі дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +19 до +22 градусів;
  • у східних областях - від +18 до +26 градусів;
  • у центральних областях - від +16 до +22 градусів;
  • у південних областях - від +22 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +24 градусів.

На зміну спеці прийдуть мінлива хмарність та літні дощі: прогноз погоди на тиждень (карти)

Нагадаємо, спека в Україні поступово йде на спад. Синоптики назвали день кардинальних змін погоди та до чого готуватися.

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