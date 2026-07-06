ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

15:37 06.07.2026 Пн
2 мин
Непогода продержится вплоть до конца суток
aimg Юлия Капитонова
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение Фото: Есть риск падения деревьев в регионе (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Киеве и области в ближайшие часы ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Уже объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра и сообщение КГГА.

Сильный ветер в регионе продержится до конца суток, 6 июля.

По словам специалистов, в этот период крайне важно:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с этими объектами автотранспорт.

В КГГА призвали: если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" - 0442724018.

В случае, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, следует обратиться к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Если вы или другие люди травмировались - немедленно звоните по телефону 103.

"При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР)", - добавили в КГГА.

В настоящее время объявлен I уровень опасности, желтый.

Это означает, что непогода может спровоцировать усложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

6 июля в Киеве и области значительно усилится ветер (инфографика РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина объясняло, что произошло с качеством воздуха в Вишневом.

Кроме того, мы публиковали прогноз погоды на неделю в Украине.

Также недавно синоптики назвали день кардинальных погодных перемен в стране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Киевская область Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)
Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины