В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

В Киеве и области в ближайшие часы ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Уже объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра и сообщение КГГА.

Сильный ветер в регионе продержится до конца суток, 6 июля.

По словам специалистов, в этот период крайне важно:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;

не парковать рядом с этими объектами автотранспорт.

В КГГА призвали: если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" - 0442724018.

В случае, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, следует обратиться к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Если вы или другие люди травмировались - немедленно звоните по телефону 103.

"При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР)", - добавили в КГГА.

В настоящее время объявлен I уровень опасности, желтый.

Это означает, что непогода может спровоцировать усложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

6 июля в Киеве и области значительно усилится ветер (инфографика РБК-Украина)