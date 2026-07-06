В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
В Киеве и области в ближайшие часы ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Уже объявлен I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра и сообщение КГГА.
Сильный ветер в регионе продержится до конца суток, 6 июля.
По словам специалистов, в этот период крайне важно:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
- не парковать рядом с этими объектами автотранспорт.
В КГГА призвали: если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" - 0442724018.
В случае, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, следует обратиться к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
Если вы или другие люди травмировались - немедленно звоните по телефону 103.
"При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР)", - добавили в КГГА.
В настоящее время объявлен I уровень опасности, желтый.
Это означает, что непогода может спровоцировать усложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.
6 июля в Киеве и области значительно усилится ветер (инфографика РБК-Украина)
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