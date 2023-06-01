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У Києві та низці областей вранці знову оголошено повітряну тривогу

Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та низці областей знову було оголошено повітряну тривогу після нічної ракетної атаки на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на карту повітряних тривог.

Цього разу сигнали про загрозу повітряних атак зазвучали масово у низці регіонів після сьомої години ранку. Наразі тривога оголошена у:

  • Києві та області,
    Полтавської області
    Запорізької області
    Донецької області
    Харківської області
    Сумської області
    Дніпропетровської області

Дані про тривогу підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні.

Скасування тривог

Пізніше, близько 07:30, тривоги почали скасовувати у всіх областях, окрім Київської, проте вже за кілька хвилин і у столичному регіоні теж замовкла сирена.

РФ масовано атакує Україну

В ніч проти 1 червня в Києві, а також в низці областей, було оголошено повітряну тривогу. Як поінформували в Київській обласній військовій адміністрації, ворог для атаки використовував ракети.

В регіоні працювала ППО, і в столиці пролунала серія вибухів, а місцева влада повідомила про падіння уламків у двох районах Києва.

Пізніше в КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети - всі їх було збито. У столиці внаслідок ворожої ракетної атаки загинули 3 особи, серед них, за уточненою КМВА інформацією, 1 дитина. Ще 10 людей було травмовано.

Зауважимо, що за травень російські окупанти майже 20 разів масово обстрілювали Україну, переважно це відбувалося вночі.

Найчастіше ворог випускав дрони-камікадзе Києвом, проте сили ППО збивали більшість із них. Крім того, цього місяця росіяни атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинжал", а також обстрілювали з ОТРК "Іскандер", випускаючи як крилаті, так і балістичні ракети.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що Росія збільшила частоту атак, оскільки, ймовірно, накопичила ресурси.

Про те, чому росіяни дедалі частіше б'ють столицею - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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