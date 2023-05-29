"Серйозна активізація". Ігнат пояснив, чому почастішали атаки Росії

Росія активізувала нічні ракетні та дронові атаки на Україну. Ймовірно, окупанти після паузи накопичили ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Я би сказав, що пішла серйозна активізація. Нас не менш інтенсивно атакував ворог восени та взимку. Їх метою було знищення інфраструктури, там летіло до ста ракет. Фактично раз, два рази на тиждень ворог бив, але дуже масовано", - зазначив він.

Ігнат пояснив, що зараз Росія здійснює комбіновані атаки - випускає більше дронів-камікадзе та менше ракет. Він зазначив, що частота ударів збільшилася.

Речник припустив, що росіяни могли накопичити ракети для атак України.

"Це говорить про те, що ворог, можливо, мав певну паузу у весняний період і десь накопичив запас ракет. Тому що, на жаль, вони їх виготовляють", - наголосив він.

Росія сьогодні двічі атакувала Україну

В ніч на 29 травня російська армія випустила по Україні дрони та ракети. Сили ППО збили 37 з 40 ракет Х-101/Х-555, а також ліквідували 29 "Шахедів" з 35 випущених.

Відомо, що у Києві, Одеській, Кіровоградській, Полтавській, Львівській та Миколаївській областях вночі працювала ППО. У Хмельницькій області є влучання у військовий об'єкт, пошкоджені літальні апарати.

Ще одна атака відбулася вдень. Так, у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу ППО.

Військові заявили, що Росія випустила по столиці 11 ракет з ОТРК "Іскандер", частина з них - балістичні. Сили ППО знищили всі цілі, а уламки ракет впали у декількох районах міста.

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