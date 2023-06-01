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В Киеве и ряде областей утром снова объявлена воздушная тревога

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и ряде областей снова была объявлена воздушная тревога после ночной ракетной атаки на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту воздушны тревог.

В этот раз сигналы об угрозе воздушных атак зазвучали массово в ряде регионов после семи часов утра. В настоящее время тревога объявлена в:

  • Киеве и области,
    Полтавской области
    Запорожской области
    Донецкой области
    Харьковской области
    Сумской области
    Днепропетровской области

Данные о тревоге подтвердили в Киевской городской военной администрации.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь в укрытия!" - говорится в объявлении.

Отмена тревог

Позже, около 07:30, тревоги стали отменять во всех областях, кроме Киевской, однако уже через несколько минут и в столичном регионе тоже замолкла сирена.

РФ массированно атакует Украину

Отметим, что в ночь на 1 июня в Киеве, а также в ряде областей, была объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, враг для атаки использовал ракеты. В регионе работала ПВО, и в столице прозвучала серия взрывов, а местные власти сообщили о падении обломков в двух районах Киева.

Позже в КГВА сообщили, что РФ, вероятно, использовала для атаки крылатые и баллистические ракеты - все они были сбиты. В столице в результате вражеской ракетной атаки погибли 3 человека, среди них, по уточненной КГВА информации, 1 ребенок. Еще 10 человек были травмированы.

Отметим, что за май российские оккупанты почти 20 раз массированно обстреливали Украину, в основном это происходило ночью.

Чаще всего враг выпускал дроны-камикадзе по Киеву, однако силы ПВО сбивали большинство из них. Кроме того, в этом месяце россияне атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также обстреливали из ОТРК "Искандер", выпуская как крылатые, так и баллистические ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия увеличила частоту атак, поскольку, вероятно, накопила ресурсы.

О том, почему россияне все чаще бьют по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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воздушная тревога