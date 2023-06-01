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В Києві уточнили дані про жертви внаслідок нічної ракетної атаки

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Київ, Четвер 01 червня 2023 07:25
В Києві уточнили дані про жертви внаслідок нічної ракетної атаки Фото: у Києві уточнили дані про жертви внаслідок ракетних ударів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві за уточненими даними внаслідок ворожого ракетного обстрілу в ніч проти 1 червня серед трьох загиблих - одна дитина, а не дві. Число травмованих склало 10 людей, в тому числі й дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Усі загиблі - мешканці Деснянського району столиці.

"Постраждалі: у Деснянському районі: 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина", - розповіли у КМВА.

У Дніпровському районі столиці двоє людей отримали травми.

"Всього: 3 загиблих особи, з них 1 дитина та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина. Інформація уточнюється", - повідомили в адміністрації.

Ракетна атака РФ на Київ 1 червня

В ніч проти 1 червня в Києві, а також в низці областей, було оголошено повітряну тривогу. Як поінформували в Київській обласній військовій адміністрації, ворог для атаки використовував ракети.

В регіоні працювала ППО, і в столиці пролунала серія вибухів, а місцева влада повідомила про падіння уламків у двох районах Києва.

Пізніше в КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети - всі їх було збито.

Подробиці про наслідки цієї ворожої нічної атаки на столицю - в матеріалі РБК-Україна.

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Київ ракетный удар
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