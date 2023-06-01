Нічний обстріл Києва: усі ворожі ракети було збито

В ніч на 1 червня росіяни обстріляли Київ ракетами, ймовірно, запущеними з оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Усі ворожі ракети було знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

За словами начальника КМВА Сергія Попка, ворог ймовірно використовував крилаті та балістичні ракети, які запускались з ОТРК.

"За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони", - зазначив він.

Також Попко заявив, що внаслідок падіння уламків на поліклініку та багатоповерховий будинок в Деснянському районі, загинуло 3 людей та ще 10 отримали поранення. Серед загиблих - двоє дітей.

В Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих авто, падіння уламків на проїжджу частину. Є потерпілі, усім надана медична допомога.

Попко також зазначив, що балістичні ракети летять дуже швидко, тому часу на те, щоб дістатись укриття, стає менше. Крім цього, він відмітив цинізм росіян, які вбили україсньких дітей в День захисту дітей.

Нічна атака РФ на Київ 1 червня

В ніч на 1 червня в Києві та деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Пізніше в Києві почули щонайменше п'ять вибухів - місцева влада заявляла про роботу ППО.

Детальніше про наслідки атаки на столицю ви можете дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.