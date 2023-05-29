"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини

Російська Федерація за останній місяць значно наростила кількість ударів по українських тилах. Лише на Київ чи не щодня запускаються десятки ракет та дронів-камікадзе, чого не було з минулої осені та зими.

Про те, чому противник дедалі частіше б'є по столиці і чого він намагається досягти, - нижче у матеріалі РБК-Україна.

Масовані удари по Києву та тилах

У ніч на 29 травня російські війська випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 дронів, атакувавши військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Причому одразу з кількох напрямків. Зокрема, стратегічна авіація із району Каспійського моря запустила ракети повітряного базування Х-101/Х-555. А з півночі та півдня ворог атакував безпілотниками "Шахед".

Загалом вдалося збити 67 цілей, у тому числі 37 ракет та 29 "Шахедів". Але не обійшлося без прильотів. Як заявила Хмельницька обласна військова адміністрація, під удар потрапив щонайменше один військовий об'єкт і в результаті з ладу виведено 5 літальних апаратів. Їхній тип не уточнюється.

Київ також зазнав комбінованої атаки. Сили протиповітряної оборони виявили та збили понад 40 цілей. Прильотів не було, але уламки пробили дах житлового будинку у Подільському районі, обійшлося без жертв.

А вже вдень близько 11:30 відбулася 16-та з початку травня атака на столицю. Центральну частину міста струсила серія вибухів. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, всі ракети були збиті.

"Загалом випущено 11 ракет - "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку", - зазначив він.

Як заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, це в тому числі ракети балістичного типу. Їхній політ займає лічені хвилини, тому від повітряної тривоги до вибухів минуло зовсім небагато часу. Він також наголосив, що якщо у Києві збили "Іскандер-М", то це означає, що по балістичних цілях відпрацювали комплекси Patriot.

Уламки впали в Оболонському, Деснянському та Подільському районах на дорогу, біля АЗС та у парках. Обійшлося без критичних руйнувань, але в Подільському районі виникла пожежа, наразі відомо про одного потерпілого.

Фото: уламки ракети впали прямо на дорогу у Києві (t.me/VA_Kyiv)

Уламки також впали і на Київщині. В одному з районів пошкоджено господарську споруду. Як заявив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов, постраждалих немає, люди знаходять уламки у своїх городах, а в деяких місцях зафіксували загоряння у полях та лісах.

Крім того, до цього в ніч на неділю, 28 травня, Росія у кілька хвиль атакувала Київ безпілотниками. На столицю було запущено понад 40 дронів, що стало своєрідним рекордом з початку повномасштабної війни. Усі "Шахеди" було збито.

Як Росія змінює тактику та чому

Атаки на Київ показали, що противник змінює тактику. Якщо раніше у травні росіяни вдавалися до нічних ударів, то денна атака балістичними ракетами несла додаткові загрози.

"Ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість жителів перебували на роботі та на вулицях. Тобто рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення", - заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр називає ще одну причину ударів по Києву - залякати українців. Оскільки Київ - це не лише столиця, а ще й символ незламності та опору. Тому удари по місту є способом показати вразливість та посіяти почуття беззахисності.

Однак це далеко не єдина мета. За словами військового експерта Владислава Селезньова, росіяни полюють на комплекси Patriot і розраховували застати українські системи ППО зненацька. Сама наявність двох батарей дуже непокоїть путінських генералів, а той факт, що Україна здатна збити аналоговнєтний "Кинжал", змушує їх нервувати і шукати можливість помститися.

"Ніч була бурхлива, я думаю, вони сподівалися, що протиракетна оборона не встигне підготуватися, адже було задіяно багато ракет і потрібен час, щоб перезарядитися. Ми не знаємо, і я сподіваюся, що і ворог не знає, яка кількість у нас у запасі. Можливо, вони виходили з того, що наші оператори просто не встигнуть, тому й завдали удару в несподіваний час. Ми ж звикли, що вночі прилітає. Але було знищено 11 балістичних ракет з 11, і це реально відмінний результат", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Фото: через падіння уламків у Києві зупинялися тролейбуси (GettyImages)

Хоча є й інші причини для зміни тактики. Справа в тому, що українська армія готує поле бою, знищуючи склади, зосередження особового складу, бронетехніку та командні пункти супротивника. Російське командування знає про те, що контрнаступ на завершальному етапі і намагається зірвати його, діючи таким же чином.

"Ми ж бачимо, що ракети вже не летять в електростанції, а летять у бік військових та інфраструктурних об'єктів. Більшість ракет і дронів летить на Київ, тому що тут зосереджено всі пункти управління та прийняття рішень", - додав експерт.

Не виключено, що противник ударами по тилах намагається змусити Україну сильніше закривати небо над вразливими регіонами. У тому числі, щоб змусити перекинути системи ППО та послабити лінію фронту для успішнішої роботи російської авіації.

Наприклад, майже щоразу, коли звучить повітряна тривога на Хмельниччині, є прильоти. Це говорить про те, що засоби ППО не здатні знищити всі ракети та дрони. Але тут до гри вступає питання військової раціональності, і українське командування не піде на те, щоб залишити Київ чи лінію бойового зіткнення без захисту, інакше це призведе до катастрофічних наслідків, вважає Селезньов.

Одним із виходів залишається розосередження засобів протидії, щоб ворог одним залпом не міг вивести з ладу критично важливі елементи ППО. А у разі їх переміщення - робити це максимально секретно.

Що із запасами російських ракет

Російські війська запускають по Україні велику кількість ракет. Як писало РБК-Україна, запаси на березень 2023-го оцінювалися приблизно у 146 одиниць Х-101, Х-555 і "Калібрів", близько 49 гіперзвукових аеробалістичних "Кинжалів" і до сотні балістичних "Іскандер-М".

При цьому наголошувалося, що Росія продовжує виготовляти ракети, але недостатніми темпами. Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький називав такі цифри - близько 25 "Калібрів", Х-101 - 35 одиниць, "Кинжалів" - 2 одиниці та "Іскандер-М" - 5 одиниць на місяць. Саме через брак ракет інтервали між ударами було збільшено.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що противник не менш інтенсивно атакував восени та взимку, коли раз чи двічі на тиждень в Україну летіло до 100 ракет. І частіші удари можуть свідчити про накопичення запасу.

"Це говорить про те, що ворог, можливо, мав певну паузу у весняний період і десь накопичив запас ракет. Тому що, на жаль, вони їх виробляють", - наголосив він.

Фото: уламки російської ракети на дорозі у Києві (GettyImages)

Військовий експерт Владислав Селезньов упевнений, що незважаючи на відсутність великого запасу ракет, масовані удари продовжаться. І поки не доводиться розраховувати на паузу, оскільки противник за будь-яку ціну намагається зірвати наш контрнаступ, і за нестачі ракет комбінуватиме атаки із запуском дронів-камікадзе.

На цей фактор звертала увагу речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, активне застосування "Шахедів" пов'язано з отриманням нової партії.

За деякими даними, минулого тижня у Москві приземлився борт із іранськими безпілотниками. Скільки "Шахедів" отримала РФ, невідомо, але з огляду на те, що лише за останні два дні було запущено близько сотні, можна припустити, що їх у Росії досить багато.

Таким чином, ворог продовжить міксувати засоби ураження для ударів по Україні. Тобто ракети С-300/400 і кореговані авіабомби (КАБ) - по прикордонних або прифронтових районах. А далекобійні ракети та дрони - на всю глибину України.

Чим може відповісти Україна

На ракетні атаки на Київ у різкій манері відреагував начальник ГУР Кирило Буданов. За його словами, чергова спроба терористів вдарити баллістикою зазнала невдачі.

"Всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не змусить себе чекати. Чекайте, скоро всі побачать", - зазначив він.

Про те, що саме мав на увазі Буданов, важко сказати. Навряд чи йдеться про контрнаступ у широкому сенсі. Експерт Владислав Селезньов наголошує, що начальник військової розвідки зробив емоційну заяву. А з урахуванням специфіки роботи ГУР можна припустити, що будуть здійснені деякі асиметричні події.

Зокрема, коли нечисленні групи завдають російській військовій машині болючих ударів.

"Чи це відбуватиметься на тимчасово окупованих територіях або в російському прикордонні, мені невідомо. Але те, що ці дії певною мірою координуються і спрямовані на те, щоб знищити ворожий потенціал, це очевидно. Бо занадто багато "бавовни" останнім часом відбувається у тій же Бєлгородській області. Причому не лише на промислових підприємствах, а й на базах відпочинку, де розміщуються російські військові, обслуга артилерійських систем та спецпризначенці. Думаю, саме на це натякав Буданов", - додав експерт.