ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 03:06
В Києві пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО Фото: у Києві пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 1 червня в Києві пролунала серія вибухів, місцева влада повідомляє про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про щонайменше п'ять вибухів у столиці. В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працює ППО.

"Перебувайте в укриттях!", - закликали у КМВА.

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зафіксовано виклик у Дніпровському районі столиці - служби прямують на місце.

В КМВА додали, що через падіння уламків відбулося займання автомобіля. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нічний обстріл 1 червня

Незадовго до вибухів в Києві та області оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку на момент публікації попередили також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вибухи
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють