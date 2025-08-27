У Києві та низці областей тривога через дрони, у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через дрони (Getty Images)

У Києві та низці регіонів України ввечері 27 серпня оголосили повітряну тривогу, росіяни запустили ударні дрони. У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.