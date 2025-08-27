У Києві та низці областей тривога через дрони, у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи
У Києві та низці регіонів України ввечері 27 серпня оголосили повітряну тривогу, росіяни запустили ударні дрони. У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Як повідомляють військові, ворожі дрони помічені, зокрема, у небі над Дніпром, Сумами Запоріжжям та Київською областю.
Наразі безпілотник рухається повз Бровари у напрямку Києва.
За словами мера Києва Віталія Кличка, на лівому березі столиці працюють сили ППО.
Тим часом повідомляють про вибухи у Дніпрі та Запоріжжі. Наслідки наразі невідомі.
Оновлено 22:38
Як повідомив Кличко, за попередньою інформацією, у Святошинському районі Києва у двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий дрон.
Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце.
Карта повітряних тривог станом на 21:47
Обстріл України 27 серпня
Нагадаємо, сьогодні вночі, 27 серпня, росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення.
Також внаслідок нічної масованої атаки росіян на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту і виникли перебої у подачі води жителям.
Крім того, ворожі війська вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. В результаті обстрілу 51 населений пункт лишився без світла.
За даними Міненерго, ударними дронами росіяни атакували об'єкти енергетики у шести областях України.
Повітряні сили України відбили масову атаку загарбників. Окупанти запустили по Україні 95 російських дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 79 безпілотників.