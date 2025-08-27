В Киеве и ряде областей тревога из-за дронов, в Днепре и Запорожье прогремели взрывы

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 27 августа объявили воздушную тревогу, россияне запустили ударные дроны. В Днепре и Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Взрыва и повреждений нет. Экстренные службы направляются на место.

Как сообщил Кличко, по предварительной информации, в Святошинском районе Киева во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский дрон.

Тем временем сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье. Последствия пока неизвестны.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом берегу столицы работают силы ПВО.

Сейчас беспилотник движется мимо Броваров в направлении Киева.

Как сообщают военные, вражеские дроны замечены, в частности, в небе над Днепром, Сумами, Запорожьем и Киевской областью.

Обстрел Украины 27 августа

Напомним, сегодня ночью, 27 августа, россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания.

Также в результате ночной массированной атаки россиян на Сумы, в городе частично исчезла электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта и возникли перебои в подаче воды жителям.

Кроме того, вражеские войска ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света.

По данным Минэнерго, ударными дронами россияне атаковали объекты энергетики в шести областях Украины.

Воздушные силы Украины отразили массовую атаку захватчиков. Оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО уничтожили 79 беспилотников.