В Киеве и ряде областей тревога из-за дронов, в Днепре и Запорожье прогремели взрывы
В Киеве и ряде регионов Украины вечером 27 августа объявили воздушную тревогу, россияне запустили ударные дроны. В Днепре и Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Как сообщают военные, вражеские дроны замечены, в частности, в небе над Днепром, Сумами, Запорожьем и Киевской областью.
Сейчас беспилотник движется мимо Броваров в направлении Киева.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом берегу столицы работают силы ПВО.
Тем временем сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье. Последствия пока неизвестны.
Обновлено 22:38
Как сообщил Кличко, по предварительной информации, в Святошинском районе Киева во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский дрон.
Взрыва и повреждений нет. Экстренные службы направляются на место.
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:47
Обстрел Украины 27 августа
Напомним, сегодня ночью, 27 августа, россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания.
Также в результате ночной массированной атаки россиян на Сумы, в городе частично исчезла электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта и возникли перебои в подаче воды жителям.
Кроме того, вражеские войска ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света.
По данным Минэнерго, ударными дронами россияне атаковали объекты энергетики в шести областях Украины.
Воздушные силы Украины отразили массовую атаку захватчиков. Оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО уничтожили 79 беспилотников.