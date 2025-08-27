ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей тревога из-за дронов, в Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Среда 27 августа 2025 21:47
UA EN RU
В Киеве и ряде областей тревога из-за дронов, в Днепре и Запорожье прогремели взрывы Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 27 августа объявили воздушную тревогу, россияне запустили ударные дроны. В Днепре и Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Как сообщают военные, вражеские дроны замечены, в частности, в небе над Днепром, Сумами, Запорожьем и Киевской областью.

Сейчас беспилотник движется мимо Броваров в направлении Киева.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом берегу столицы работают силы ПВО.

Тем временем сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье. Последствия пока неизвестны.

Обновлено 22:38

Как сообщил Кличко, по предварительной информации, в Святошинском районе Киева во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский дрон.

Взрыва и повреждений нет. Экстренные службы направляются на место.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:47

В Киеве и ряде областей тревога из-за дронов, в Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Обстрел Украины 27 августа

Напомним, сегодня ночью, 27 августа, россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания.

Также в результате ночной массированной атаки россиян на Сумы, в городе частично исчезла электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта и возникли перебои в подаче воды жителям.

Кроме того, вражеские войска ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света.

По данным Минэнерго, ударными дронами россияне атаковали объекты энергетики в шести областях Украины.

Воздушные силы Украины отразили массовую атаку захватчиков. Оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО уничтожили 79 беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Днипро Запорожье ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
Новости
Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США
Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы