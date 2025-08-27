ua en ru
Росіяни залишили Суми без світла й електротранспорту, вода подається за графіком

Суми, Середа 27 серпня 2025 06:49
Росіяни залишили Суми без світла й електротранспорту, вода подається за графіком Ілюстраційне фото: Суми атакували російські "Шахеди" (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок атаки російських загарбників на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту і виникли перебої у подачі води жителям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зокрема, через інцидент, в місті працюють лише автобуси. Про відновлення повноцінного руху комунального транспорту буде повідомлено додатково, повідомили в КП "Електроавтотранс".

Через російську атаку, всі об'єкти водоканалу знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення.

27 серпня вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, зазначили у КП "Міськводоканал".

"Через знеструмлення підкачувальних насосів ЦТП водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє. Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання", - йдеться у повідомленні.

Масована атака на Суми

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня близько 01:00 російські загарбники обстріляли Суми ударними дронами "Шахед". У місті відразу ж виникли перебої з електроенергією.

Згодом стало відомо, що ворожий удар пошкодив місцеві об'єкти інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

А в ніч на 26 серпня, внаслідок дронових ударів по Сумам було пошкоджено складські приміщення і горіли нежитлові будівлі.

