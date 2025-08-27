ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Чернігівській області через атаку дрона понад 50 населених пунктів лишились без світла

Середа 27 серпня 2025 12:06
UA EN RU
У Чернігівській області через атаку дрона понад 50 населених пунктів лишились без світла Фото: через атаку дрона понад 50 населених пунктів лишились без світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська сьогодні, 27 серпня, вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. В результаті обстрілу 51 населений пункт лишився без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Про ситуацію на Новгород-Сіверщині. Через атаку ворожими дронами – без електропостачання 51 населений пункт громади", - заявив Чаус.

За його словами, фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло. При цьому критично важливі установи і підприємства вже заживили від альтернативних джерел. Зокрема, мова йде про лікарню, ЦНАП, а також комунальні потужності.

"Також у громаді розгорнули 7 пунктів незламності. Ситуація на постійному контролі в очільника РВА", - додав глава Чернігівської ОВА.

Удари РФ по Україні 27 серпня

Війська РФ сьогодні вночі, 27 серпня, нанесли серію ударів по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по Україні 95 російських дронів та безпілотників-імітаторів. Більшість ворожих цілей ліквідували Сили оборони.

Так, в ніч на 27 серпня близько 01:00 російські загарбники вдарили по Сумах ударними дронами "Шахед". У місті виникли перебої з електроенергією.

Згодом стало відомо, що ворожий удар пошкодив місцеві об'єкти інфраструктури, через що у місті частково зникла електроенергія, також було призупинено роботу міського електротранспорту, виникли перебої у подачі води жителям.

Також повідомлялось, що росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення побутових і юридичних споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Електроенергія
Новини
Чоловіки 18-22 років зможуть перетинати кордон лише з військово-обліковим документом, - ДПСУ
Чоловіки 18-22 років зможуть перетинати кордон лише з військово-обліковим документом, - ДПСУ
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили