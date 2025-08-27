У Чернігівській області через атаку дрона понад 50 населених пунктів лишились без світла

Фото: через атаку дрона понад 50 населених пунктів лишились без світла (Getty Images)

Війська сьогодні, 27 серпня, вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. В результаті обстрілу 51 населений пункт лишився без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Про ситуацію на Новгород-Сіверщині. Через атаку ворожими дронами – без електропостачання 51 населений пункт громади", - заявив Чаус. За його словами, фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло. При цьому критично важливі установи і підприємства вже заживили від альтернативних джерел. Зокрема, мова йде про лікарню, ЦНАП, а також комунальні потужності. "Також у громаді розгорнули 7 пунктів незламності. Ситуація на постійному контролі в очільника РВА", - додав глава Чернігівської ОВА.