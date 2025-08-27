У Чернігівській області через атаку дрона понад 50 населених пунктів лишились без світла
Війська сьогодні, 27 серпня, вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. В результаті обстрілу 51 населений пункт лишився без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Про ситуацію на Новгород-Сіверщині. Через атаку ворожими дронами – без електропостачання 51 населений пункт громади", - заявив Чаус.
За його словами, фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло. При цьому критично важливі установи і підприємства вже заживили від альтернативних джерел. Зокрема, мова йде про лікарню, ЦНАП, а також комунальні потужності.
"Також у громаді розгорнули 7 пунктів незламності. Ситуація на постійному контролі в очільника РВА", - додав глава Чернігівської ОВА.
Удари РФ по Україні 27 серпня
Війська РФ сьогодні вночі, 27 серпня, нанесли серію ударів по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по Україні 95 російських дронів та безпілотників-імітаторів. Більшість ворожих цілей ліквідували Сили оборони.
Так, в ніч на 27 серпня близько 01:00 російські загарбники вдарили по Сумах ударними дронами "Шахед". У місті виникли перебої з електроенергією.
Згодом стало відомо, що ворожий удар пошкодив місцеві об'єкти інфраструктури, через що у місті частково зникла електроенергія, також було призупинено роботу міського електротранспорту, виникли перебої у подачі води жителям.
Також повідомлялось, що росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення побутових і юридичних споживачів.