Росія масовано атакувала Полтавську область: пошкоджено підприємство енергетики

Сьогодні вночі, 27 серпня, росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута у Telegram .

Когут подякував силам ППО за збиття більшості ворожих цілей, а також рятувальникам та енергетикам за оперативну роботу.

Станом на ранок пожежі локалізовано, електропостачання повністю відновлено. Постраждалих немає.

Також сталося знеструмлення побутових і юридичних споживачів.

Внаслідок атаки постраждало підприємство енергетичного сектору: пошкоджено адміністративну будівлю, транспорт та обладнання, а на території об’єкта спалахнули пожежі.

"Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі", - йдеться у повідомленні.

Атаки на Полтвську область

В ніч на 19 серпня російські загарбники масовано вдарили по об'єктах нафтопереробки та ГТС на Полтавщині. Внаслідок прильотів і падіння уламків, виникли масштабні перебої з електроенергією.

Зокрема, тоді у Лубенському районі без світла залишилися понад 1,4 тисячі побутових абонентів та 119 юридичних осіб.

Рятувальники дві доби ліквідовували пожежі на одному з підприємств, що виникла внаслідок російського обстрілу.