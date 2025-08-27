Росія масовано атакувала Полтавську область: пошкоджено підприємство енергетики
Сьогодні вночі, 27 серпня, росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута у Telegram.
"Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки постраждало підприємство енергетичного сектору: пошкоджено адміністративну будівлю, транспорт та обладнання, а на території об’єкта спалахнули пожежі.
Також сталося знеструмлення побутових і юридичних споживачів.
Станом на ранок пожежі локалізовано, електропостачання повністю відновлено. Постраждалих немає.
Когут подякував силам ППО за збиття більшості ворожих цілей, а також рятувальникам та енергетикам за оперативну роботу.
Атаки на Полтвську область
В ніч на 19 серпня російські загарбники масовано вдарили по об'єктах нафтопереробки та ГТС на Полтавщині. Внаслідок прильотів і падіння уламків, виникли масштабні перебої з електроенергією.
Зокрема, тоді у Лубенському районі без світла залишилися понад 1,4 тисячі побутових абонентів та 119 юридичних осіб.
Рятувальники дві доби ліквідовували пожежі на одному з підприємств, що виникла внаслідок російського обстрілу.