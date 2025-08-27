РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки

Російські війська сьогодні вночі, 27 серпня, ударними дронами атакували об'єкти енергетики у шести областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"У ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

" Близько першої ночі внаслідок удару дронів було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів", - додали у міністерстві.

Також відомо, що на Полтавщині ворог цілеспрямовано атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень. Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", - підкреслили у Міненерго.