У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:18.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Київській області фіксуються дрони, які летять у напрямку Броварів та Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:23 карта Повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.