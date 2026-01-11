ua en ru
В Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Київ, Неділя 11 січня 2026 01:28
Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві в ніч на 11 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими військами ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.

Сигнал повітряної тривоги пролунав близько 01:00.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні дрони, які атакують Київщину.

Мапа повітряних тривог України наразі виглядає так:

В Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Також у КМВА повідомили про роботу ППО.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - ідеться в повідомленні.

Повітряні тривоги в Києві

Попередньої ночі, на 10 січня, у Києві двічі оголшували повітряні тривоги - через загрозу застосування ударних дронів та балістичного озброєння.

Як відомо, ворог здійснив масовану атаку на Україну та Київ у ніч на 9 січня. У столиці пошкоджено багато житлових будинків, рятувальники в напряженому режимі гасили пожежі після атак.

Сповіщалось про загоряння не лише в багатоповерхівках, а й в автомобілях, а також на відкритих територіях. Постраждало від обстрілів також посольство Катару в Києві.

