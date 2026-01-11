В Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО
У Києві в ніч на 11 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими військами ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.
Сигнал повітряної тривоги пролунав близько 01:00.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні дрони, які атакують Київщину.
Мапа повітряних тривог України наразі виглядає так:
Також у КМВА повідомили про роботу ППО.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - ідеться в повідомленні.
Повітряні тривоги в Києві
Попередньої ночі, на 10 січня, у Києві двічі оголшували повітряні тривоги - через загрозу застосування ударних дронів та балістичного озброєння.
Як відомо, ворог здійснив масовану атаку на Україну та Київ у ніч на 9 січня. У столиці пошкоджено багато житлових будинків, рятувальники в напряженому режимі гасили пожежі після атак.
Сповіщалось про загоряння не лише в багатоповерхівках, а й в автомобілях, а також на відкритих територіях. Постраждало від обстрілів також посольство Катару в Києві.