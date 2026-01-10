У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: цього разу через загрозу балістики
У Києві оголошено повітряну тривогу на тлі попереджень Повітряних сил ЗСУ про імовірність застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.
Близько другої години ночі Повітряна сили ЗСУ оголосили про загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
Мапа повітряних тривог України наразі має такий вигляд:
Це вже друга повітряна тривога в столиці за цю ніч. Перший раз сирени почали лунати о 23:00 9 січня, тоді в Кмєві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників.
Відбій тривоги оголосили за дві години - близько 01:00.
Повітряні тривоги в Кривому Розі та Дніпрі
Як повідомлялось, у ніч на 10 січня росіяни знову обстрілювали Кривий Ріг - майже опівночі у місті пролунали вибухи через масовану атаку дронів.
Близько 23:30 Повітряні Сили повідомляли про прямування великої групи російських ударних безпілотників у бік міста.
Слід зазначити, що 7 та 8 січня ворог атакував Кривий Ріг - це був найсильніший обстріл міста за весь період повномасштабної війни. Упродовж дня та вечора в Кривому Розі пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.
Також у ніч на 10 січня в Дніпропетровській області лунали вибухи на тлі дронової атаки РФ. Повітряні Сили сповіщали також про рух ворожих безпілотників на обласний центр.