У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: цього разу через загрозу балістики

Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)

У Києві оголошено повітряну тривогу на тлі попереджень Повітряних сил ЗСУ про імовірність застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

Близько другої години ночі Повітряна сили ЗСУ оголосили про загроза застосування балістичного озброєння з півночі. Мапа повітряних тривог України наразі має такий вигляд: Це вже друга повітряна тривога в столиці за цю ніч. Перший раз сирени почали лунати о 23:00 9 січня, тоді в Кмєві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників. Відбій тривоги оголосили за дві години - близько 01:00.