У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: цього разу через загрозу балістики

Київ, Субота 10 січня 2026 02:18
UA EN RU
У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: цього разу через загрозу балістики Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві оголошено повітряну тривогу на тлі попереджень Повітряних сил ЗСУ про імовірність застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

Близько другої години ночі Повітряна сили ЗСУ оголосили про загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Мапа повітряних тривог України наразі має такий вигляд:

У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: цього разу через загрозу балістики

Це вже друга повітряна тривога в столиці за цю ніч. Перший раз сирени почали лунати о 23:00 9 січня, тоді в Кмєві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

Відбій тривоги оголосили за дві години - близько 01:00.

Повітряні тривоги в Кривому Розі та Дніпрі

Як повідомлялось, у ніч на 10 січня росіяни знову обстрілювали Кривий Ріг - майже опівночі у місті пролунали вибухи через масовану атаку дронів.

Близько 23:30 Повітряні Сили повідомляли про прямування великої групи російських ударних безпілотників у бік міста.

Слід зазначити, що 7 та 8 січня ворог атакував Кривий Ріг - це був найсильніший обстріл міста за весь період повномасштабної війни. Упродовж дня та вечора в Кривому Розі пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.
Також у ніч на 10 січня в Дніпропетровській області лунали вибухи на тлі дронової атаки РФ. Повітряні Сили сповіщали також про рух ворожих безпілотників на обласний центр.

