Без світла до трьох разів на добу: графіки відключень для Києва на 11 січня

У неділю, 11 січня, в Києві продовжать діяти графіки відключень світла. Водночас у частині столиці поки що досі екстрені відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У разі змін, компанія буде оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Також у ДТЕК нагадали, що в частині Печерського та Голосіївського районів, а також на лівому березі тривають екстрені відключення. Тобто - графіки там не діють.

У компанії поінформували, що протягом доби світло відключатимуть у Києві наступним чином:

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на Київ. Як це часто буває, крім постраждалих будинків, основною метою росіян стала енергетика.

З цієї причини в столиці виникли проблеми з теплом і водою, а вже вранці в місті ввели екстрені відключення світла.

Сьогодні в суботу в Міненерго повідомили, що за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. Також там зазначили, що столиця поступово повертається до планових відключень.

Тим часом в "Укренерго" повідомили, що завтра, в неділю, 11 січня, графіки погодинних відключень для побутових споживачів і графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватися по всіх областях України.