Без світла до трьох разів на добу: графіки відключень для Києва на 11 січня
У неділю, 11 січня, в Києві продовжать діяти графіки відключень світла. Водночас у частині столиці поки що досі екстрені відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
У компанії поінформували, що протягом доби світло відключатимуть у Києві наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 11:00 до 18:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 14:30 до 20:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 14:30 до 18:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 07:30 до 11:30 та з 18:00 для 22:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 18:00 до 22:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.
Також у ДТЕК нагадали, що в частині Печерського та Голосіївського районів, а також на лівому березі тривають екстрені відключення. Тобто - графіки там не діють.
У разі змін, компанія буде оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.
Ситуація з енергетикою
Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на Київ. Як це часто буває, крім постраждалих будинків, основною метою росіян стала енергетика.
З цієї причини в столиці виникли проблеми з теплом і водою, а вже вранці в місті ввели екстрені відключення світла.
Сьогодні в суботу в Міненерго повідомили, що за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. Також там зазначили, що столиця поступово повертається до планових відключень.
Тим часом в "Укренерго" повідомили, що завтра, в неділю, 11 січня, графіки погодинних відключень для побутових споживачів і графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватися по всіх областях України.