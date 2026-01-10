ua en ru
Сб, 10 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві зупинили тепло та водопостачання

Київ, Субота 10 січня 2026 12:16
UA EN RU
У Києві зупинили тепло та водопостачання Ілюстративне фото: у Києві зупинено тепло та водопостачання (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці суботи, 10 січня, у Києві було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначили у КМДА, наразі у столиці запроваджено графіки аварійного відключення електроенергії. На тлі цього спостерігаються перебої і з іншими комунікаціями.

"За командою НЕК Укренерго в місті введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту", - зазначили у КМДА.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи.

Транспорт

За даними "Київпастранс", через нестабільну ситуацію в енергосистемі, тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому березі столиці. Буде запущено дублюючі автобусні маршрути.

Зокрема, у звʼязку з тимчасовим призупиненням роботи Борщагівського швидкісного трамвая, з причини відсутності напруги, уже організовано автобусне сполучення маршрутом 3т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".

Оновлено о 12:30

За даними Міненерго, у Києві та на Київщині наразі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

"Дякуємо нашим героям енергетикам, що повертають світло та тепло в оселі українців! Дякуємо споживачам за терпіння та розуміння усієї складності ситуації Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією", - зазначили у відомстві.

Обстріл Києва 9 січня

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і Київську область, застосувавши десятки дронів, балістичні ракети та крилаті "Калібри". Як повідомили у Повітряних силах, столицю атакували з кількох напрямків.

Унаслідок обстрілу в місті пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, під удар також потрапило посольство Катару. Відомо про 25 поранених та чотирьох загиблих.

Через нічну атаку та перевантаження мереж у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення є стандартною технічною процедурою при морозах, аби запобігти пошкодженню обладнання.

Мер Віталій Кличко закликав мешканців за можливості тимчасово виїжджати за місто, де є альтернативні джерела тепла й живлення.

Сьогодні зранку повідомлялось, що у Києві повернули теплопостачання приблизно до 4 тисяч житлових будинків, а відновлювальні роботи - тривають.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Графіки відключення світла Опалювальный сезон Водопостачання Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка