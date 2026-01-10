У Києві зупинили тепло та водопостачання

Вранці суботи, 10 січня, у Києві було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначили у КМДА, наразі у столиці запроваджено графіки аварійного відключення електроенергії. На тлі цього спостерігаються перебої і з іншими комунікаціями.

"За командою НЕК Укренерго в місті введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту", - зазначили у КМДА.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи.

Транспорт

За даними "Київпастранс", через нестабільну ситуацію в енергосистемі, тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому березі столиці. Буде запущено дублюючі автобусні маршрути.

Зокрема, у звʼязку з тимчасовим призупиненням роботи Борщагівського швидкісного трамвая, з причини відсутності напруги, уже організовано автобусне сполучення маршрутом 3т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".

Оновлено о 12:30

За даними Міненерго, у Києві та на Київщині наразі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

"Дякуємо нашим героям енергетикам, що повертають світло та тепло в оселі українців! Дякуємо споживачам за терпіння та розуміння усієї складності ситуації Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією", - зазначили у відомстві.