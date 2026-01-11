RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 11 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 17:18.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Киевской области фиксируются дроны, которые летят в направлении Броваров и Киева.

Обновлено в 17:50

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:23 карта Воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

 

Воздушные тревоги в Киеве и обстрел столицы и обстрел столицы

Напомним, что в ночь на 11 января в Киеве также объявляли тревогу из-за дронов. Позже в столице работала противовоздушная оборона.

Также мы писали, что в ночь на 10 января в столице дважды объявляли тревогу. Причиной второго сигнала стала угроза баллистики.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 9 января Киев подвергся комбинированной атаке РФ. Враг атаковал город с нескольких направлений и применил для ударов дроны, а также баллистические и крылатые ракеты "Калибр".

В результате обстрела в столице было повреждено 19 многоэтажных домов. В том числе под удар попало посольство Катара.

Кроме этого, в столице возникли проблемы с водой, теплом, а уже утром были введены экстренные отключения света. Вчера, 10 января, в городе была прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Добавим, что согласно публикациям ДТЭК, на левом берегу Киева, а также в Голосеевском и Печерском районах - продолжают действовать экстренные отключения света. В других районах на правом берегу - действуют графики отключений.

