У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

У неділю ввечері, 11 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:18.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Київській області фіксуються дрони, які летять у напрямку Броварів та Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:23 карта Повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.