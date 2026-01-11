ua en ru
У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Неділя 11 січня 2026 17:23
У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 11 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:18.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Київській області фіксуються дрони, які летять у напрямку Броварів та Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:23 карта Повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Повітряні тривоги в Києві та обстріл столиці

Нагадаємо, що в ніч на 11 січня в Києві також оголошували тривогу через дрони. Пізніше в столиці працювала протиповітряна оборона.

Також ми писали, що в ніч на 10 січня в столиці двічі оголошували тривогу. Причиною другого сигналу стала загроза балістики.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 9 січня Київ зазнав комбінованої атаки РФ. Ворог атакував місто з декількох напрямків і застосував для ударів дрони, а також балістичні і крилаті ракети "Калібр".

В результаті обстрілу в столиці було пошкоджено 19 багатоповерхових будинків. У тому числі під удар потрапило посольство Катару.

Крім цього, в столиці виникли проблеми з водою, теплом, а вже вранці були введені екстрені відключення світла. Вчора, 10 січня, в місті було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

Додамо, що згідно з публікаціями ДТЕК, на лівому березі Києва, а також у Голосіївському та Печерському районах - продовжують діяти екстрені відключення світла. В інших районах на правому березі - діють графіки відключень.

