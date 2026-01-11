ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Воскресенье 11 января 2026 17:23
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 11 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 17:18.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Киевской области фиксируются дроны, которые летят в направлении Броваров и Киева.

Обновлено в 17:50

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:23 карта Воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Воздушные тревоги в Киеве и обстрел столицы и обстрел столицы

Напомним, что в ночь на 11 января в Киеве также объявляли тревогу из-за дронов. Позже в столице работала противовоздушная оборона.

Также мы писали, что в ночь на 10 января в столице дважды объявляли тревогу. Причиной второго сигнала стала угроза баллистики.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 9 января Киев подвергся комбинированной атаке РФ. Враг атаковал город с нескольких направлений и применил для ударов дроны, а также баллистические и крылатые ракеты "Калибр".

В результате обстрела в столице было повреждено 19 многоэтажных домов. В том числе под удар попало посольство Катара.

Кроме этого, в столице возникли проблемы с водой, теплом, а уже утром были введены экстренные отключения света. Вчера, 10 января, в городе была прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Добавим, что согласно публикациям ДТЭК, на левом берегу Киева, а также в Голосеевском и Печерском районах - продолжают действовать экстренные отключения света. В других районах на правом берегу - действуют графики отключений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушная тревога Дрони
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка