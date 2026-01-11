В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

В воскресенье вечером, 11 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 17:18.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Киевской области фиксируются дроны, которые летят в направлении Броваров и Киева.

Обновлено в 17:50

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:23 карта Воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.