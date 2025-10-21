У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України вдень вівторка, 21 жовтня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:47. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.
Оноволено о 18:05
У Києві та по областях почали оголошувати відбій тривоги.
Жителів областей, де оголошують повітряну тривогу, закликають не панікувати та у разі загрози відразу йти до укриттів. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів ППО.
Цієї ночі Чернігів та частина області зазнали одного з наймасштабніших обстрілів. Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого в Чернігові стався повний блекаут.
Про масштаби руйнувань та наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Під ударом також опинилася Черкаська область. Там уламки збитих дронів пошкодили вуличний трансформатор, через що понад 150 абонентів залишилися без електропостачання.
За даними Повітряних сил, у ніч на 21 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та майже сотню ударних безпілотників.
Як уточнили у Повітряних силах, противник випустив:
Дрони летіли з чотирьох напрямків, близько 70 із запущених безпілотників - "Шахеди.
Також під ворожою атакою опинився Херсон - російська армія атакувала Корабельний район ударними безпілотниками типу "Шахед".