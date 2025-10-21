Вночі РФ атакувала майже сотнею дронів та балістикою: що збила ППО

У ніч на 21 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та майже сотню ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Як уточнили у Повітряних силах, противник випустив:

2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з Брянської області РФ;

4 ракети С-300 з території Курської області;

98 ударних БпЛА типів "Шахед", "Гербера»" та інших модифікацій.

Дрони летіли з чотирьох напрямків, близько 70 із запущених безпілотників - "Шахеди.

Атаку відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем.

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 58 дронів-камікадзе на півночі, півдні та сході України.

Водночас, зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у двох місцях. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Обстріли 21 жовтня

Цієї ночі одного з наймасштабніших обстрілів зазнало місто Чернігів та частина області. Наразі відомо про влучання в енергооб'єкти - це призвело до повного блекауту у Чернігові.

Детально про те, що відомо про обстріл Чернігова - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також під ворожим ударом опинилась Черкаська область - там уламками збитих дронів пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів залишилися без світла.