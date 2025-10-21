Балістика та десятки "Шахедів": Чернігів та область зазнали наймасованішого удару РФ
Російська Федерація завдала масованого комбінованого удару по північному регіону України. Там зафіксовані влучання в енергооб'єкти.
РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про обстріл Чернігова та області.
Головне:
- росіяни запустили балістику та 51 "Шахед";
- Чернігів у блекауті та без водопостачання;
- пошкоджено енергооб'єкти у двох громадах.
Чим били росіяни
За даними ОВА, минулої доби ворог атакував регіон 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 безпілотників типу "Шахед".
Варто зауважити, що минулої ночі у регіоні двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.
Які наслідки обстрілів
Станом на 08:30 відомо про два влучання "Шахедів": в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наразі енергетики працюють над відновленням.
За даними ОВА, критична інфраструктура переведена на генератори. Також частково розгорнуті пункти незламності.
"У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання - такі пункти будуть розгортатись додатково", - повідомила влада.
Водночас, "Чернігівводоканал" повідомив, що у місті також повністю відсутнє водопостачання.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", - зазначили на підприємстві.
Славутич
Варто нагадати, що вчора ввечері місто Славутич, яке територіально знаходиться у Чернігівській, але юридично у Київській області, опинилось у блекауті. Як повідомив міський голова Юрій Фомічев, було влучання в об'єкт енергетики.
Детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувались дані ОВА, "Чернігівводоканалу" та Повітряних сил.