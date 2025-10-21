ua en ru
Балістика та десятки "Шахедів": Чернігів та область зазнали наймасованішого удару РФ

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 08:35
Балістика та десятки "Шахедів": Чернігів та область зазнали наймасованішого удару РФ Ілюстративне фото: Чернігів та область зазнали наймасованішого удару РФ (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація завдала масованого комбінованого удару по північному регіону України. Там зафіксовані влучання в енергооб'єкти.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про обстріл Чернігова та області.

Головне:

  • росіяни запустили балістику та 51 "Шахед";
  • Чернігів у блекауті та без водопостачання;
  • пошкоджено енергооб'єкти у двох громадах.

Чим били росіяни

За даними ОВА, минулої доби ворог атакував регіон 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 безпілотників типу "Шахед".

Варто зауважити, що минулої ночі у регіоні двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Які наслідки обстрілів

Станом на 08:30 відомо про два влучання "Шахедів": в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наразі енергетики працюють над відновленням.

За даними ОВА, критична інфраструктура переведена на генератори. Також частково розгорнуті пункти незламності.

"У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання - такі пункти будуть розгортатись додатково", - повідомила влада.

Водночас, "Чернігівводоканал" повідомив, що у місті також повністю відсутнє водопостачання.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", - зазначили на підприємстві.

Славутич

Варто нагадати, що вчора ввечері місто Славутич, яке територіально знаходиться у Чернігівській, але юридично у Київській області, опинилось у блекауті. Як повідомив міський голова Юрій Фомічев, було влучання в об'єкт енергетики.

Детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувались дані ОВА, "Чернігівводоканалу" та Повітряних сил.

