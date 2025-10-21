Війська РФ атакували Херсон "Шахедами": влучили у житлові квартали, є постраждалі (фото)
Минулої ночі російська армія атакувала Корабельний район Херсону ударними безпілотниками типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За попередніми даними, внаслідок влучань спалахнула пожежа. Через падіння уламків зафіксовано часткові руйнування двоповерхової будівлі, пошкодження навчального закладу та гаража, у якому знаходився легковий автомобіль.
Постраждали троє людей. Одну з них рятувальники дістали з-під завалів.
Усі поранені перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Обстріли 21 жовтня
Цієї ночі Чернігів та частина області зазнали одного з наймасштабніших обстрілів. Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого в Чернігові стався повний блекаут.
Про масштаби руйнувань та наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Під ударом також опинилася Черкаська область. Там уламки збитих дронів пошкодили вуличний трансформатор, через що понад 150 абонентів залишилися без електропостачання.
За даними Повітряних сил, у ніч на 21 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та майже сотню ударних безпілотників.
Як уточнили у Повітряних силах, противник випустив:
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з Брянської області РФ;
- 4 ракети С-300 з території Курської області;
- 98 ударних БпЛА типів "Шахед", "Гербера»" та інших модифікацій.
Дрони летіли з чотирьох напрямків, близько 70 із запущених безпілотників - "Шахеди.