ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Війська РФ атакували Херсон "Шахедами": влучили у житлові квартали, є постраждалі (фото)

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 11:28
UA EN RU
Війська РФ атакували Херсон "Шахедами": влучили у житлові квартали, є постраждалі (фото) Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Минулої ночі російська армія атакувала Корабельний район Херсону ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За попередніми даними, внаслідок влучань спалахнула пожежа. Через падіння уламків зафіксовано часткові руйнування двоповерхової будівлі, пошкодження навчального закладу та гаража, у якому знаходився легковий автомобіль.

Постраждали троє людей. Одну з них рятувальники дістали з-під завалів.

Усі поранені перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/dsns_telegram)

Обстріли 21 жовтня

Цієї ночі Чернігів та частина області зазнали одного з наймасштабніших обстрілів. Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого в Чернігові стався повний блекаут.

Про масштаби руйнувань та наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Під ударом також опинилася Черкаська область. Там уламки збитих дронів пошкодили вуличний трансформатор, через що понад 150 абонентів залишилися без електропостачання.

За даними Повітряних сил, у ніч на 21 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та майже сотню ударних безпілотників.

Як уточнили у Повітряних силах, противник випустив:

  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з Брянської області РФ;
  • 4 ракети С-300 з території Курської області;
  • 98 ударних БпЛА типів "Шахед", "Гербера»" та інших модифікацій.

Дрони летіли з чотирьох напрямків, близько 70 із запущених безпілотників - "Шахеди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Атака дронів Війна в Україні
Новини
Коли увімкнуть опалення по всій Україні? Відповідь від "Укренерго"
Коли увімкнуть опалення по всій Україні? Відповідь від "Укренерго"
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів