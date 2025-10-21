На Черкащині пошкоджено трансформатор після атаки РФ: частина жителів без світла

Фото: на Черкащині пошкоджено трансформатор після атаки РФ (facebook.com DSNSCV)

Сьогодні вночі, 21 жовтня, під прицілом росіян перебувала критична інфраструктура у Черкаській області. Уламками збитих дронів пошкоджено вуличний трансформатор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

За словами Табурця, Сили оборони відбили частину атаки та збили три російські безпілотники, однак уламки завдали пошкоджень у Смілянській громаді. Там було пошкоджено вуличний трансформатор, через що понад півтори сотні абонентів залишилися без світла. Також фіксуються наслідки для житлової інфраструктури, триває обстеження пошкоджень. Постраждалих немає. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на об’єкті інфраструктури, подробиці з міркувань безпеки не розголошуються. Усі відповідні служби продовжують роботу.