На Черкащині пошкоджено трансформатор після атаки РФ: частина жителів без світла

Вівторок 21 жовтня 2025 08:54
На Черкащині пошкоджено трансформатор після атаки РФ: частина жителів без світла Фото: на Черкащині пошкоджено трансформатор після атаки РФ (facebook.com DSNSCV)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі, 21 жовтня, під прицілом росіян перебувала критична інфраструктура у Черкаській області. Уламками збитих дронів пошкоджено вуличний трансформатор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

За словами Табурця, Сили оборони відбили частину атаки та збили три російські безпілотники, однак уламки завдали пошкоджень у Смілянській громаді.

Там було пошкоджено вуличний трансформатор, через що понад півтори сотні абонентів залишилися без світла.

Також фіксуються наслідки для житлової інфраструктури, триває обстеження пошкоджень.

Постраждалих немає. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на об’єкті інфраструктури, подробиці з міркувань безпеки не розголошуються.

Усі відповідні служби продовжують роботу.

Обстріл України 21 жовтня

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 21 жовтня, війська РФ вчергове запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Після серії вибухів у Смілі Черкаської області 21 жовтня змінено рух приміських рейсів.

Також сьогодні вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по північному регіону України. Там зафіксовані влучання в енергооб'єкти.

За даними ОВА, минулої доби росіяни атакували Чернігівську область 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 безпілотників типу "Шахед".

Крім того, загарники запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток будинків та відомо про постраждалих.

