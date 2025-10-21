В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:47. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Объявлено в 18:05

В Киеве и по областям начали объявлять отбой тревоги.

Жителей областей, где объявляют воздушную тревогу, призывают не паниковать и в случае угрозы сразу идти в укрытия. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений ПВО.

Обстрелы 21 октября

Этой ночью Чернигов и часть области подверглись одному из самых масштабных обстрелов. Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре, в результате чего в Чернигове произошел полный блэкаут.

О масштабах разрушений и последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Под ударом также оказалась Черкасская область. Там обломки сбитых дронов повредили уличный трансформатор, из-за чего более 150 абонентов остались без электроснабжения.

По данным Воздушных сил, в ночь на 21 октября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и почти сотню ударных беспилотников.

Как уточнили в Воздушных силах, противник выпустил:

2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Брянской области РФ;

4 ракеты С-300 с территории Курской области;

98 ударных БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций.

Дроны летели с четырех направлений, около 70 из запущенных беспилотников - "Шахеды.