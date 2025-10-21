ua en ru
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 17:53
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили тривогу 21 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вдень вівторка, 21 жовтня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:47. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Оноволено о 18:05

У Києві та по областях почали оголошувати відбій тривоги.

Жителів областей, де оголошують повітряну тривогу, закликають не панікувати та у разі загрози відразу йти до укриттів. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів ППО.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Обстріли 21 жовтня

Цієї ночі Чернігів та частина області зазнали одного з наймасштабніших обстрілів. Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого в Чернігові стався повний блекаут.

Про масштаби руйнувань та наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Під ударом також опинилася Черкаська область. Там уламки збитих дронів пошкодили вуличний трансформатор, через що понад 150 абонентів залишилися без електропостачання.

За даними Повітряних сил, у ніч на 21 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та майже сотню ударних безпілотників.

Як уточнили у Повітряних силах, противник випустив:

  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з Брянської області РФ;
  • 4 ракети С-300 з території Курської області;
  • 98 ударних БпЛА типів "Шахед", "Гербера»" та інших модифікацій.

Дрони летіли з чотирьох напрямків, близько 70 із запущених безпілотників - "Шахеди.

Також під ворожою атакою опинився Херсон - російська армія атакувала Корабельний район ударними безпілотниками типу "Шахед".

