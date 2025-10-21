ua en ru
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Украина, Вторник 21 октября 2025 17:53
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу 21 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины днем вторника, 21 октября, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:47. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Объявлено в 18:05

В Киеве и по областям начали объявлять отбой тревоги.

Жителей областей, где объявляют воздушную тревогу, призывают не паниковать и в случае угрозы сразу идти в укрытия. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений ПВО.

Обстрелы 21 октября

Этой ночью Чернигов и часть области подверглись одному из самых масштабных обстрелов. Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре, в результате чего в Чернигове произошел полный блэкаут.

О масштабах разрушений и последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Под ударом также оказалась Черкасская область. Там обломки сбитых дронов повредили уличный трансформатор, из-за чего более 150 абонентов остались без электроснабжения.

По данным Воздушных сил, в ночь на 21 октября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и почти сотню ударных беспилотников.

Как уточнили в Воздушных силах, противник выпустил:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Брянской области РФ;
  • 4 ракеты С-300 с территории Курской области;
  • 98 ударных БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций.

Дроны летели с четырех направлений, около 70 из запущенных беспилотников - "Шахеды.

Также под вражеской атакой оказался Херсон - российская армия атаковала Корабельный район ударными беспилотниками типа "Шахед".

