У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Масована нічна атака Росії

В ніч на 20 вересня російські військові масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Зокрема, у Миколаєві було чути вибухи через атаку на місто дронів.

Також через удари "Шахедами" лунали вибухи у Дніпрі та Павлограді.

Додамо, що ввечері 19 вересня у Києві та низці областей двічі оголошували тривогу через загрозу балістики.