RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Мониторинговые паблики сообщают об обстреле баллистическими ракетами Днепра и Павлограда.

По состоянию на 04:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

 

Массированная ночная атака России

В ночь на 20 сентября российские военные массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В частности, в Николаеве были слышны взрывы из-за атаки на город дронов.

Также из-за ударов "Шахедами" раздавались взрывы в Днепре и Павлограде.

Добавим, что вечером 19 сентября в Киеве и ряде областей дважды объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дроновРакетная атака